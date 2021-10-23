Cem Küçük, Türkiye'nin gri listeye alınmasını değerlendirdi: Amerika, Rusya tedirgin, adam tabii ki sana operasyon çekecek

Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunumuyla dün akşam ekranlara gelen Enine Boyuna programında Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanının engellenmesinde yetersiz kaldığı gerekçesiyle, 1989 yılında G-7 Paris Zirvesi sonrası kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınması konuşuldu.

"ADAM DÜNYAYA MEYDAN OKUYOR"

Rapor üzerine yapılan konuşmalar sırasında Sevilay Yılman'ın," Ne olursa olsun biz siyaseten böyle bir listeye alındık?" sorusunu Cem Küçük'e sordu. Bunun üzerine söz alan Cem Küçük," Adam dünyaya meydan okuyor. Dünya 5'ten büyüktür diyor. Siz kimsiniz diyor. Libya'da, Suriye'de, Dağlık Karabağ'da, Somali'de, Angola'da varım diyor. Adam meydan okuyor. Fransız Le Monde gazetesi Türkiye, Fransa'yı yendi diyor. Amerika, Rusya tedirgin. Adam tabii ki sana operasyon çekecek. " dedi.

CEM KÜÇÜK: DIŞ POLİTİKADA DÜNYA BİZİ KISKANIYOR

Sevilay Yılman'ın," Dünya bizi kıskanıyor" demesi üzerine Cem Küçük," Aynen öyle" ifadesini kullandı. Sözlerini sürdüren Cem Küçük," Dış politikada aynen öyle. Le Monde, L'Équipe gazetesini oku. Türkiye, Libya'da, Afrika'da Fransa'yı yendiler. Niye görmüyorsun bunları? " diye konuştu.