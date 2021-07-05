Twitter'da gündem olan Cem Mirap, internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Lucca ve Cantinery’nin kurucusu olan Cem Mirap, İşletme bölümü mezunudur. Bizlerde haberimizde Cem Mirap'ın biyografisine yer verdik. Peki Cem Mirap kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? İşte detaylar...

CEM MİRAP KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Cem Mirap, 1974 yılında dünyaya geldi. Lucca ve Cantinery’nin kurucusu, sahibi ve işletmecisi olan Cem Mirap, lise eğitimini T.E.D Ankara Koleji’nde tamamladı. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlayan Miray, yüksek lisansını eğitimini ise New York’ta CUNY Baruch Collage’da reklam üzerine yapmıştır.

New York’ta yaşadığı yıllarda yiyecek – içecek sektörüne ilgi duymaya başlayan Cem Mirap, 2003’te bir dünya seyahati yaparak Türkiye’ye döndükten sonra; 2004 yılı sonuna doğru Lucca’yı, 2014 yılında ise ikinci restoranı Cantinery’i açmıştır. 47 yaşında olan Cem Mirap, evli ve 2 çocuk babası olan Mirap, TURYİD Yönetim Kurulu üyesidir.