Cem ne demek, TDK'ya göre Cem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cem ne demek? Cem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cem kelimesi. Peki cem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cem nedir, cem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cem kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre cem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toplama, bir araya getirme

- Çokluk

- Toplama



CEM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Haymana'da ayrıca kuvvet cemine teşebbüs ettiler.



CEM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- cem ayini, cemetmek, cemevi, ayinicem

