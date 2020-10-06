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  3. 'Cem Özer beni taciz etti' demişti! O kadının ses kayıtları ortaya çıktı

'Cem Özer beni taciz etti' demişti! O kadının ses kayıtları ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün Coyuncu Cem Özer'in bir kadın takipçisiyle olan ilişkisi magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Kadının ''Cem Özer beni taciz etti'' iddialarını kabul etmeyen Cem Özer'in her şeyin karşılıklı olduğunu söyleyip takipçisinin ses kayıtlarını ve mesajlarını kamuoyuyla paylaştı.

Beyaz TV ekranlarının sevilen programı Söylemezsem Olmaz da ünlü oyuncu Cem Özer'in bir kadın takipçisiyle uygunsuz yazışmalarının ve fotoğraflarının paylaşılmasının ardından açıklama yapan Cem Özer ise 'taciz yok her şey karşılıklıydı' deyip takipçisinin kendisine attığı ses kayıtlarını paylaştı.

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06 Ekim 2020 Salı 10:06
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