'Cem Özer beni taciz etti' demişti! O kadının ses kayıtları ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün Coyuncu Cem Özer'in bir kadın takipçisiyle olan ilişkisi magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Kadının ''Cem Özer beni taciz etti'' iddialarını kabul etmeyen Cem Özer'in her şeyin karşılıklı olduğunu söyleyip takipçisinin ses kayıtlarını ve mesajlarını kamuoyuyla paylaştı.