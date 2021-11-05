Cem Özer, cinsel tacizle suçlanıyor! Uygunsuz fotoğraflar gönderdiğini kabul etti!

Oyuncu ve sunucu Cem Özer hakkında ortaya atılan iddia şaşırttı. Yurt dışında yaşayan M.K. isimli kadın, Cem Özer’i kendisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz etmekle suçlaması gündeme bomba gibi düştü. Cem Özer ise kendisine yöneltilen suçlama karşısında savunmasını verdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Cinsel taciz soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Cem Özer, kadına mahrem fotoğraflarını gönderdiğini kabul etti ancak taciz suçlamasını reddederek "Birbirimize karşılıklı olarak resimler attık. Tüm konuşmalar ve görüşmeler karşılıklı istek ve katılımla gerçekleşti"

dedi.

"ŞANTAJ YAPIYOR"

Özer, M.K. ile 2011'de Almanya'da tanıştıklarını, tek gecelik ilişki yaşadıklarını ancak onun evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestiğini belirterek, "Bu şikayetler maddi menfaat elde etmek amacıyla tarafıma yapılmıştır" dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Özer, ayrıca kendisine şantaj yaptığı için M.K.'yi şikayet ettiğini ve Aile Mahkemesi'nden de uzaklaştırma kararı çıkarttığını dile getirdi.