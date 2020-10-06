Cem Özer, kendisini taciz ettiğini iddia eden kadının ses kayıtlarını ifşa etti!

Ünlü oyuncu Cem Özer'in çıplak fotoğraflarını ve yazışmalarını ifşa eden takipçisinin kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etti.

61 yaşındaki oyuncu kendisi gibi evli olan Almanya'da yaşayan bir takipçisi ile önce arkadaşça sohbet ettiği sonrasında ise uygunsuz fotoğraflarını gönderdiği iddia edilmişti. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan bu iddiaları Cem Özer canlı yayına bağlanarak doğrulamış ancak taciz değil karşılıklı bir görüşme olduğunu hatta 6 yıl önce yüz yüze görüştüklerinde birlikte olduklarını açıklamıştı.

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Özer, bugün de kendisine çıplak fotoğraflar göndererek taciz ettiğini iddia eden kadının yazışmalarını ve kendine attığı müstehcen konuşmalarını ifşa etti. İşte Özer'in, kendisini taciz ettiğini iddia eden evli kadın ile olan yazışmaları;

Yazışmalarda Cem Özer tarafından taciz edildiğini iddia eden kadının oyuncu ile daha önceden tanıştığı da ortaya çıktı.