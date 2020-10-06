Cem Özer'in taciz olayı ile ilgili eşi Pınar Dura'dan ilk açıklama!
Sosyal medya üzerinden bir kadın takipçisiyle uygunsuz fotoğraf ve yazışmaları ortaya çıkan oyuncu Cem Özer, eşi Pınar Dura'yla kamera karşısına geçip yaşananları özetledi. Özer, yayınladıkları videoda eşinden özür dilerken eşi Pınar Dura ise eşinin bu yaşadıklarını "Minik bir beraberlik" olarak nitelendirdi.
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında ortaya çıkan skandal olayla ilgili Cem Özer'in eşi Pınar Dura, Cem Özer ile birlikte kamera karşısına geçerek olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Birbirlerine destek mesajları veren çiftin o anları kameralara böyle yansıdı.
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06 Ekim 2020 Salı 10:32
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