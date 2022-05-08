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  3. Cem Toker Halk Tv'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılarını anlattı! Muhaliflerin yüzleri düştü!

Cem Toker Halk Tv'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılarını anlattı! Muhaliflerin yüzleri düştü!

Halk Tv'de Asıl Mesele programına konuk olan LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılarından bahsederken muhaliflerin yüzü düştü.

Cem Toker Halk Tv'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılarını anlattı! Muhaliflerin yüzleri düştü!

Halk Tv'de Asıl Mesele programına LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker konuk oldu.

Toker programda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler sarf ederken muhaliflerin yüzünün düştüğü anlar dikkat çekti.

"YAPACAĞIM DEDİ YAPTI"

Toker, "Adam yapacağım dediği bir çok şeyi yaptı. Bunlar on yıllar boyunca tartışılmış şeylerdi. "Taksim'e cami yapıcam dedi yaptı. Ayasofya'yı açıcam dedi açtı. Havalimanını isteseniz de istemeseniz de yapıcam dedi yaptı. 3. köprüyü yapıcam dedi yaptı. Körfez köprüsü yapıcam dedi yaptı." dedi.

Cem Toker Halk Tv'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılarını anlattı! Muhaliflerin yüzleri düştü!

"DEMEK Kİ AY'A DA GİDER BU ADAM"

CHP'li Özgür Karabat'ın 'Türkiye'den Ay'a da yol yapılabilir o zaman?' şeklindeki sözde sorusuna ise Toker, "Bak yaptı mı yaptı. Demek ki Ay'a da gider diğer söylediklerini de yapar. Dış politikada da yapar. İçerde de yapar…" şeklinde yanıt verdi.

Cem Toker Halk Tv'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılarını anlattı! Muhaliflerin yüzleri düştü!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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