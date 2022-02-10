Cem Toker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cem Toker'in biyografisi

Türk siyasetçi ve iş insanı Cem Toker'in biyografisi oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda, Cem Toker kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Cem Toker'in biyografisi...

CEM TOKER KİMDİR?

64 yaşındaki Cem Toker 5 Temmuz 1957'de İstanbul'da doğmuştur.

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini İstanbul İngiliz Lisesinde bitiren Cem Toker, yüksek öğrenimini Arizona Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladı.

İyi derecede İngilizce bilmektedir. Cem Toker, bekardır ve çocuğu yoktur.

Amerika Birleşik Devletleri'nde finans sektöründe çalıştı ve uluslararası danışmanlık, rehberlik ve dil hizmetleri veren bir şirket kurdu.

1996 yılında Liberal Demokrat Partiye (LDP) katıldı. LDP İstanbul il yönetim kurulu üyeliği, İstanbul il başkanlığı, genel sekreter yardımcılığı ve genel sekreterlik görevlerinde bulunduktan sonra 20 Haziran 2005 tarihinde genel başkanlığa seçildi. 29 Ocak 2017'de görevini Gültekin Tırpancı'ya devretti. Arizona Türk-Amerikan Derneği ve Liberal Demokrasi Enstitüsü kurucu üyesidir.