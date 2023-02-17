Cem Turkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cem Turkmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cem Turkmen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cem Turkmen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cem Turkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cem Turkmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cem Turkmen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cem Turkmen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cem Turkmen 29 Mart 2002 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Cem Tuna Türkmen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cem Turkmen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Cem Turkmen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cem Turkmen'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cem Turkmenboyu ve yaşı kaç

Cem Turkmen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cem Turkmen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Cem Turkmen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cem Turkmen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2019 yılında Leverkusen U19

19 Eylül 2020 yılında Leverkusen

9 Temmuz 2021 yılında Clermont Foot

10 Temmuz 2021 yılında A. Lustenau

30 Haziran 2023 yılında Clermont Foot

Cem Turkmen kimdir

Cem Turkmen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cem Turkmen şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bayer 04 Leverkusen (2009-2021)

Cem Turkmen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U21 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 24 numaralı formasıyla 12 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Cem Turkmen nereli

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