Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın karşı karşıya geleceği ortak yayın 16 Haziran saat 21:00 de gerçekleşecek. Ortak yayını Cem Tv'den izlemek isteyenler ise Canlı yayını nasıl izlerim sorusunu araştırıyor. Peki Cem Tv canlı yayın nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

PROGRAM NASIL OLACAK?

Binali Yıldırım ve CHP adayının İstanbul üzerine tartışacağı programın formatı da belli oldu. Adaylara 15'er soru yöneltilecek. Soru yöneltilen aday 3 dakika süre içerisinde yanıt verecek. İki aday karşılıklı polemiğe girmeyecek. Saat 09.00'da başlayan programın reklam araları ile birlikte saat 00.00'da son bulması bekleniyor. Soruların İstanbul ekseninde olması beklenirken, gündeme dair tartışmalardan da birkaç soru olabileceği belirtiliyor.

PROGRAM HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

16 Haziran Pazar günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan program, İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Yayının teknik altyapısının AK Parti ve CHP yetkilileri tarafından sağlanacağı belirtilirken, söz konusu program tüm kanallardan canlı yayında yayımlanacak.

PROGRAM KAÇ SAAT SÜRECEK?

AK Parti ve CHP'den yapılan açıklamalarda İsmail Küçükkaya moderatörlüğündeki tartışma programının süresinin açık uçlu olduğu belirtilmişti.

Küçükkaya yaptığı açıklamada ise her iki adaya da 45'er dakika vereceğini belirtmişti.

Cem TV Frekans 2019

Frekans:12559

Sembol Oranı: 27500

Polarizasyon:V -

DikeyFEC: 2/3

Cem TV Dsmart kaçıncı kanal?

Farklı bir yayın ilkesiyle hareket eden CEM TV kanalının d-smart'ta 242. Kanal'da yer alıyor

CEM TV Nasıl İzlenir?

Önce kumandanızda Menü veya Setup tuşuna basın.Açılan menüden Uydu Ayarları kısmına gelin.Sonra uydu alıcısının marka veya modeline göreKanal Arama - Manuel Arama - Kanal Ekleme - El ile Arama gibi menülerden hangisi beliriyor ise kumandanızdaki Aşağı - Yukarı Ok Tuşu ile gelin.

Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka ve modeline göre TP Frekansı - Alış Frekansı - Frekans - Uydu Frekansı - Transponder seçeneklerinden biri belirecektir.Kumandanızdaki Aşağı - Yukarı Ok Tuşu ile o seçeneğin üstüne gelerek, oradaki boş alana kumandanın rakam tuşlarıyla 12559 değerini girin.Yine aynı pencerede Sembol Oranı ya da Sembol Rate yazan bir seçenek bulunacaktır.Bu seçeneğin üstüne gelerek oradaki boş alana kumandanın rakam tuşları ile 27500 değerini girin.

Yine aynı pencerede bulunan Polarizasyon ya da POL şeklinde bir yazı göreceksiniz.Bunun üstüne gelerek kumandanızdaki Sağ - Sol Ok Tuşları ile Yatay (Horizontal)'ı seçin. Yine aynı menü penceresinde bulunan FEC Kodu ayarını yapmak için kumandanın Sağ - Sol Ok Tuşlarını kullanarak CEM TV için 3/4'ü seçin.Eğer sizin uydu alıcınızda da FEC Kodu girmek için bir seçenek bulunmuyorsa, bu kodu girmenize gerek yoktur.

Kumandanızın OK tuşuna basarak gerekli olan tüm bilgileri kaydetmiş olacaksınız. Sonrasında uydu alıcınızın (Receiver) modeline göre Aramayı Başlat ya da TP Tara tuşlarıyla CEM TV'yi aramayı başlatabilirsiniz. Arama işlemi bitikten sonra uydu alıcısı (Receiver) bulduğu kanalı listenin en sonuna kaydedecektir.

Cem TV Kimin?

Cem TV Türkiye'nin ilk Alevi televizyon kanalıdır. Kurucusu Prof. Dr. İzzettin Doğan'dır ve Cem Vakfı bünyesinde 4 Eylül 2005 tarihinde kurulmuştur. ve Prof. Dr. İzzettin DOĞAN halen imtiyaz sahibidir.Kültür ve sanat, belgesel, haber, spor ve tartışma programları ile her kesime hitap etmektedir.Sloganı Doğru, dürüst ilkeli, seviyeli yayıncılık başlıyor.

16 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

07:30 ÇİZGİ FİLM

08:00 WESTERN FİLM KUŞAĞI

09:40 KLİP SAATİ

10:00 YAŞAMIN İÇİNDEN ( Canlı )

11:30 KLİP SAATİ ( Canlı )

12:00 KRAL ÇIPLAK ( Tekrar )

14:00 PAZAR KAHVESİ ( Canlı )

15:30 YABANCI FİLM

17:00 YERELİ YÖNETENLER ( Canlı )

18:20 KISA BİR MOLA

18:30 HAFTASONU HABER ( Canlı )

19:30 BELGESEL

22:00 MIZRABIN DİLİ ( Canlı )

22:00 AÇIK TRİBÜN ( Canlı )

00:00 HABER ( Tekrar )

01:00 YABANCI FİLM

02:30 MIZRABIN DİLİ ( Tekrar )

04:30 YABANCI ÜLKELER

05:30 CANLI PERFORMANS

06:40 KLİP SAATİ

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzıncan Refahiye’de dünyaya geldi. Baba adı Dursun,anne adı Bahar’dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşave Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde asistan ve araştırma görevlisiolarak çalıştı.

1978 – 1993 yılları arasındaTürkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’ndeçeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1990 – 1991 yılları arasındaİsveç’te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO)ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve MalGüvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitimsırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa’daçeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ilebirlikte kontrollerde bulundu.

1994 – 2000 yılları arasındaİstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleriİşletmeleri’nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. Bugörevi sırasında İstanbul’da toplu taşımacılığın denizkaydırılması yönünde önemli projelere imza attı. Başta İstanbul – Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, AdnanMenderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulmasıolmak üzere İstanbul’a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal,22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO’yu alanında dünyanın enbüyük şirketleri arasına soktu.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığıve turizme katkılarından dolayı uluslararası “Skal Kulübü”tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Partiİstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AKParti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde AKParti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetindeUlaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AKParti İzmir milletvekili seçildi ve 61. AK Parti hükümetindeUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedekigörevine devam etti.

Öncüllerinden farklı olarak, 11 yılüst üste görev olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en uzunsüreli görev yapan Ulaştırma Bakanı oldu.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde dünyaya geldi. Trabzon Lisesi'nde aldığı eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992 yılında inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor. 18 Aralık tarihinde yerel seçimler için CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.