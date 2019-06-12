Cem Uzan'ın Erdoğan'a mesajını izle! Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Cem Uzan yayınladığı video ile mesajını aktardı. İşte Cem Uzan'ın Erdoğan'a mesajını izle! Merak edilen detaylar haberimizde...

Fransa'nın Paris şehrinde yaşayan Cem Uzan, internet üzerinden yayınladığı mesajda mağdur edildiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, bu durumun düzeltilmesi için yardım istedi.

Uzan ailesinin yaptırdığı Berke Barajı'na 'el konulmasının' 16. senesinde konuştuğunu söyleyen eski siyasetçi "Her şeyimiz yok pahasına satılmıştır" dedi.

"MAĞDURİYETİMİZİ GİDERİN"

Son 10 yıldır Paris'te yaşayan iş adamı Cem Uzan, "Muhterem Cumhurbaşkanım, saygı değer devlet büyüklerim sizlerden istirhamım hakkaniyet ile bu mağduriyetin giderilmesidir. 16 yıl boyunca kimse ailemize sahip çıkmamıştır"

Cem Uzan yayınladığı videoda şunları söyledi;

"Merhaba Türkiyem, bugün Berke Barajı'na el konulmasının 16. senesi. Berke Barajı Türkiye'nin en büyük özel sektör barajıdır. 7 senede 1.2 milyar dolar harcanarak, tamamı kredi kullanılmadan, milli sermayeyle yapılmıştır. Bu dev eseri vatanımıza kazandırdığım için ben ve ailem ilelebet gurur duyacağız.

Bugün, 16 yıl sonra ailemin mağduriyeti devam etmektedir. Kimse ailemize sahip çıkmamıştır. 85 yaşımdaki babam, 80 yaşındaki ev kadını anam kırmızı bültenle aranmaktadır. Ben ve ailem Türkiye'de 40 bin kişiye iş verdik. Bugün her şeyimiz yok pahasına satılmıştır.

Konuya vakıf olan herkes, ne denli acımasız ve haksız bir komploya mağdur kaldığımızı bilmektedir. Muhterem Cumhurbaşkanım ve saygı değer devlet büyüklerim. Sizlerden istirhamım, hakkaniyetle bu mağduriyetin giderilmesidir. Bu haksızlığın giderilmesini ve mağdur edilen her bireyin haklarına kavuşmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hasret dolu sevgi ve saygılarımla."

CEM UZAN KİMDİR? NEDEN KAÇTI?

Cem Cengiz Uzan (d. 26 Aralık 1960, Adapazarı), Türk iş adamı, siyasetçi ve Genç Parti (GP) eski genel başkanı. Star gazetesi, Star TV ve Kral TV'nin eski sahibi. Aile şirketlerine 2004 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmasına dek babası Kemal Uzan ve kardeşi Hakan Uzan'la birlikte Türkiye'nin ekonomik olarak en güçlü ailelerinden birinin üyesiydi.

Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV'yi kuran Cem Uzan, 2002 yılında GP'yi kurarak siyasete girdi. 23 Ağustos 2002 tarihinde gerçekleştirilen Genç Parti'nin üçüncü olağanüstü kongresinde partinin genel başkanlık görevine seçildi. Genç Parti, 2002 Türkiye genel seçimlerinde %7.25, 2007 Türkiye genel seçimlerinde ise %3.03 oy aldı. 2. Ergenekon iddianâmesinde, Şener Eruygur'u askerî darbeye teşvik etmekle suçlanan Cem Uzan, siyâsî sığınma talebini kabul eden Fransa'da hayatını sürdürmektedir.



Boşnak bir aileden gelen Cem Uzan, 20 Aralık 1960 tarihinde iş adamı Kemal Uzan ve Melahat Uzan'ın çocuğu olarak Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Hakan Uzan adında bir erkek kardeşi vardır. Liseyi İstanbul Alman Lisesi'nde tamamlayan Cem Uzan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Pepperdine Üniversitesi’nde işletme alanında lisans eğitimi aldı. Almanca, Fransızca ve İngilizce’yi ana dili gibi konuşabilmektedir.

Türkiye'de görsel ve işitsel basın alanlarında ilk özel (Star TV), ilk eğlence (Teleon TV), ilk müzik (Kral TV), ilk Türk sineması (Yeşilçam TV) ve ilk Türk dizileri (Dizi TV) televizyon kanalları; ilk özel (Süper FM), ilk arabesk müzik yayını yapan (Kral FM), ilk yabancı müzik yayını yapan (Metro FM) ve ilk slow müzik yayını yapan (Joy FM) radyo istasyonları ile ilk sayısal yayın platformunu (Star Digital) kurarak önemli işler başarmıştır. Mobil iletişim alanında da Telsim şirketiyle GPRS, MMS, WAP, MVS, Bas Konuş gibi hizmetleri Türkiye'de ilk olarak hizmete sokmuştur.



Sahibi olduğu Star gazetesi, Türkiye'de en çok tiraj gören gazete konumuna geldi. Uzan ailesinin yönetiminde bulunduğu Çukurova ve Kepez Elektrik’te imtiyaz sözleşmeleri Haziran 2003’te iptal edildi, 3 Temmuz 2003’te de İmar Bankası ve Adabank’a el konuldu. Şubat 2004'te, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uzanlar'ın, İmar Bankası soruşturması çerçevesinde birçoğu hakkında ihtiyati tedbir kararı bulunan 219 şirketinin yönetimine el koydu.

GENÇ PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI, 2002–2009

Cem Uzan 2002 yılının yaz aylarında siyasete girerek Genç Parti'yi kurdu ve genel başkanı oldu. Partisi, kurulmasından üç ay sonra katıldığı 3 Kasım 2002 genel seçiminde %7,25 oranında oy aldı. 66 günde aldığı 2.500.000 oy ile büyük başarı yakaladı, birçok üniversite bu başarıyı araştırdı, öğrencilerin tez konusu oldu.[kaynak belirtilmeli] Genç Parti, 22 Temmuz 2007 genel seçiminde %3.03 oy oranı almış, ancak iki seçimde de baraj altında kaldığı için milletvekili çıkartamamıştır. 2007 genel seçimi öncesi propaganda sürecindeki Mazot 1 YTL olacak!, Fındık 8 YTL olacak! ve Dokunulmazlıklar kalkacak! benzeri sloganları olay yaratmıştır.

2. Ergenekon iddianamesinde, Şener Eruygur'u askeri darbeye teşvik ettiği iddia edildi. Daha sonra ise, Eylül 2009'da gizli yollardan Türkiye'yi terk etti ve bir süre Interpol tarafından arandı. 12 Ekim 2009 tarihinde, Fransa’ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edildi. İktidar tarafından siyasi lince uğradığını iddia eden Cem Uzan, Fransız yetkililer de Uzan'ı haklı bulup siyasi sığınma başvurusunu kabul ettiler. Fransa'da siyasi sürgünde olan Cem Uzan, Sağlık sorunları ve çocuklarına verdiği sözlerden dolayı siyaseti bırakmış ve bunu röportajında da "Siyasi bir kimliğim yok, siyasi bir niyetim yok. Tabi büyük konuşmamak lazım zamanın ne getireceği belli olmaz." diyerek şeklinde açıklamıştır.



Özel hayatı

Üç kez evlenen Cem Uzan ilk evliliğini Feyyaz Berker'in kızı Şebnem Berker'le yapmış olup bu evlilikten Sinan Kemal ve Dilara Gizem adlarında 2 çocuğu vardır. İkinci evliliğini ise Renç Koçibey'in kızı Alara Zeynep Koçibey'le yapmış, bu evliğinden de Emre Renç ve Yasemin Paris isminde 2 çocuğu daha olmuştur.Ardından üçüncü evliliğini ise 28 Kasım'da takı tasarımcısı sevgilisi Fanny Blanchelande ile yapmıştır.

Galatasaray taraftarı olan Uzan, Galatasaray Başkanlığına aday olacağını açıklamıştır.

UZAN AİLESİNİN ESKİ ŞİRKETLERİ

Televizyon Kanalları

Star TV (1990-2004) (1992'ye kadar Ahmet Özal ile ortak.)

Teleon TV (1992-1994, 1999-2002)

Kral TV (1994-2004)

Star 2 (2002-2003) / Star Max (2002-2003)

Kanal 6 (2001-2003) (Dinç Bilgin'den satın aldı, Ahmet Özal'a sattı.)

Dizi TV (2003-2004)

Max Haber / Star Haber 24 (2002-2003)

Yeşilçam TV (2003-2004)

Metro TV (2003-2004)

Fashion TV Türkiye (?-2004)

Nev TV (2003-2004)

Sineklasik (2003-2004)

Futgol TV (2003)

Sineklasik 2 (2003)

Star Movie Test (1999)

Joy TV (2003-2004)

Performance Channel (1999)

AS TV (1999)

Einstein TV (1999)

Galeri 1 (1999)

Galeri 2 (1999)

Radyo İstasyonları

Süper FM (1992-2004)

Kral FM (1992-2004)

Metro FM (1992-2004)

Joy FM (1993-2004)

Lokum FM (1994-2003) / Joy Türk FM (2003-2004)

Radyo Matrix (1998-2003) / Rock FM (2003-2004)

Radyo Alaturka (2004)

Ritmo Latino (1999-2003)

Radyo Blue (1993-2003)

Radyo King (2003-2004)

Radyo Gold (2004)

Gazetecilik

Star (gazete) (1999-2004)

Damga (gazete) (2002-2003)

Turkish News

Diğer basın kuruluşları

Star Digital (1999-2002)

DigiFunClub (2002-2003)

Star Televizyon Hizmetleri A.Ş.

Star Medya Grubu

Park Medya Filmcilik

Medya Park Yayıncılık

Ulusal Medya Haber Ajansı

Birikim Gazetecilik ve Matbaacılık

Merkez Kağıt Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sinema

TürkFilmi

Futbol

İstanbulspor (1995-2004)

Adanaspor (?-2004)

Finans

Türkiye İmar Bankası (1983-2004) (Babası Kemal Uzan'ın)

Adabank (?-1989-?) (Babası Kemal Uzan'ın)

Rumeli Sigorta

Rumeli Hayat

Ulus Faktoring

Merkez Yatırım

İletişim

Telsim (1994-2004)

KKTC Telsim

Rumeli Telekom(1993)

Rumeli Teknik (1996)

Unitel (1995) (Daha sonra iki şirketin birleşmesiyle Rumeli Teknik Ünitel)

JPP (1997) (Ürdün)

Aktif Kablo

Kartel

Artel

RT.net

netbul.com

Rumeli Yazılım

Standart Telekomünikasyon Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.

İnşaat

Merkez Yatırım

Yapı ve Ticaret A.Ş.

Ladik Çimento (?-2004)

Gaziantep Çimento (?-2004)

Şanlıurfa Çimento (?-2004)

Trabzon Çimento (?-2004)

Bartın Çimento (?-2004)

Van Çimento (?-2004)

Ergani Çimento (?-2004)

Gümüşhane Çimento (?-2004)

Rumeli Çimento (?-2004)

Edirne Çimento (?-2004)

Enerji

Çukurova Elektrik Anonim Şirketi (ÇEAŞ) (%37.66'sı) (1993-2003)[3]

Kepez Elektrik (%39,27’si) (1993-2003)

METAŞ Metalurji (1995-2004)

Berke Barajı (2002-2004)[4]

METAŞ

AYSAN

LİMAŞ

DEMAŞ

Standart Alüminyum Fabrikası

Holding

Rumeli holding (1988-2004)

Prime Holding (1992-)

Standart Holding

Simetri Holding (2000-?)