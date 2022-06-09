Cem Uzan yıllar sonra ortaya çıkıp ülkeyi yönetmek istedi! "Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım"

Yıllar öne yurtdışına yerleşen Genç Parti kurucusu Cem Uzan, bir anda Cumhurbaşkanlığı duyurusuyla yeniden gündeme geldi. Erken seçim konusunu da gündeme getiren Uzan, muhalefetten medet umarak "Seçim için sandık tarihi olan 25 Haziran 2023'ü bekleyin. Erken seçime ‘hayır' deyin. Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım" ifadelerine yer verdi.

'HAZİRAN 2023'TE TÜRKİYE'NİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM'

İzlenme sayısı ile Cumhurbaşkanlığı oylarını bir tutan Uzan, "Televizyonda programa çıktığımda canlı yayında beni 24 saatte 100 bin kişi izliyor. Haftada 500-600 bin kişiye ulaşıyorum" ifadelerini kullandı ve, "Millet de bana teveccüh gösterip oyunu verdiği takdirde hiçbir engel duramaz benim önümde. Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım” şeklinde konuştu.

"SİYASİ YASAK"

Uzan, siyasi yasak meselesine de değinerek “Bana, ‘Hakkınızda kesinleşmiş hapis cezaları var' deniliyor. Diyenlere, ‘Bir dakika' deyip şu karşılığı veriyorum: Süleyman Demirel de yasaklıydı. Başbakan, cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Bülent Ecevit yasaklı mıydı? Yasaklıydı, başbakan oldu. Necmettin Erbakan yasaklıydı. Başbakan oldu. Recep Tayyip Erdoğan da yasaklıydı, başbakan ve cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Ben de yasaklıyım. Başbakan değil, cumhurbaşkanı olacağım. Yasaklar, millet oy verdiği sürece kimsenin önünde engel olmuyor.” ifadelerine yer verdi.