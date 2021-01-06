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  3. Cem Uzan'ın kızını görenler gözlerine inanamadı! İşte Paris Uzan'ın son hali

Cem Uzan'ın kızını görenler gözlerine inanamadı! İşte Paris Uzan'ın son hali

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan kızı Paris Uzan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Paris Uzan'ın son hali...

Cem Uzan'ın kızını görenler gözlerine inanamadı! İşte Paris Uzan'ın son hali

Alara Koçibey ile evliliğinden dünyaya gelen ve şimdilerde 17 yaşında bir genç kız olan Paris Uzan, son görüntüsüyle şaşırttı.

Cem Uzan'ın kızını görenler gözlerine inanamadı! İşte Paris Uzan'ın son hali

Hafızalarda küçüklük fotoğraflarıyla yer edinen Paris Uzan'ın son halini görenler, "Yıllar su gibi akıyor." yorumlarında bulunmaktan geri kalamadı.

Cem Uzan'ın kızını görenler gözlerine inanamadı! İşte Paris Uzan'ın son hali

2003 yılında New York'ta dünyaya gelen Paris Uzan'ın ABD vatandaşlığı da bulunuyor.

Cem Uzan'ın kızını görenler gözlerine inanamadı! İşte Paris Uzan'ın son hali

Bir süredir İstanbul-Paris arası mekik dokuyan Paris Uzan, iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Cem Uzan'ın kızını görenler gözlerine inanamadı! İşte Paris Uzan'ın son hali

Cem Uzan'ın kızını görenler gözlerine inanamadı! İşte Paris Uzan'ın son hali

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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