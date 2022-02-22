Cem Yılmaz, Bill Gates'ten gelen ahlaksız teklifi paylaştı! Neye uğradığını şaşırdı! "Her şey paspallaştı"

Son dönemde dolandırma vakalarının oldukça gündeme geliyor. Bir ‘dolandırma girişimi’ haberi de ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi.

Yaptığı şakalarla gönüllere taht kurmasının yanı sıra, senarist ve yönetmen kimliği altında çektiği filmlerle de büyük beğeni toplayan Cem Yılmaz, kendisine gelen bir maili Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Sözde dünyanın en zengin insanlarından Microsoft’un kurucusu Bill Gates’ten gelen mailde, Bill Gates olduğunu iddia eden şahıs veya şahıslar, bir yardımseverlik projesinin parçası olarak 5 milyon doları bağışlamak üzere Cem Yılmaz’ın seçildiğini ifade etti.

İşte ünlü komedyene gelen mesaj;

"Merhaba, umarım bu bilgiler elinize ulaşır. Toplamda 5 milyon dolar bağışlamak için neden sizi seçtiğimi merak ettiğinizi tahmin edebiliyorum. Biraz sonra söyleyeceklerim tamamen yasaldır.

İnsanlara yardım etmek için ayırdığım 65 milyar dolarlık bir bütçem var. Buna dahil olarak da dünyanın farklı yerlerinde yaşayan 10 kişinin hayatını iyileştirmek istiyorum. Dolayısıyla size de 5 milyon dolar vermeye karar verdim.

Dua ettim ve işe koyuldum. İnternette yaptığım aramada Microsoft hesap sahipleri arasında senin ismini gördüm ve seçtim. Ayrıca, bunu tüm dünyanın görebilmesi için de internette paylaşacağım. Yukarıda paylaştığım internet sitesinden de görebileceğin gibi artık giderek yaşlanıyorum. Her ne kadar milyarder olup onlarca hayır kurumuna yardım etsem de artık yaşayacak çok fazla ömrüm kalmadı.

Yalnızca size bağışlanması için ayırdığım fonların (5 milyon dolar) ödeme sürecini kolaylaştırmak için aşağıda belirttiğim detayları yerine getirmeniz gerekiyor."

"DOLANDIRICILIĞIN BİLE KALİTESİ DÜŞTÜ"

Olaylar karşısında takındığı şakacı tavırlarıyla da bilinen Yılmaz ise kendisine gelen bu maili Twitter hesabından paylaştı.

Yılmaz, yaptığı paylaşımda "Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya." ifadelerini kullandı.