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Cem Yılmaz buzlu zemine karşı önlemini baston ile aldı

Cem Yılmaz Levent'te gazetecilerin objektifine yansıdı. Yıllardır bel fıtığı hastalığından muzdarip olan ünlü komedyen, karlı yollarda düşmemek için baston ile önlem aldı.

Cem Yılmaz buzlu zemine karşı önlemini baston ile aldı 115

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Levent'te ofisinin yakınlarında objektiflere takıldı.