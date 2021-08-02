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Cem Yılmaz filmleri çekmeden sattı! Alacağı ücret dudak uçuklattı!

Şu sıralar “Erşan Kuneri” dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, “Karakomik Filmler”in devamını sattığı ücret duyanların ağzını açık bıraktı.

Cem Yılmaz filmleri çekmeden sattı! Alacağı ücret dudak uçuklattı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni projesi için kolları sıvadı. Karakomik Filmler'in devamını 7.5 milyon TL’ye sattı.

Üç ayrı film çekecek olan Cem Yılmaz,  “Karakomik Filmler”in devamını çekmek için dijital bir platformla masaya oturdu.Şu sıralar hâlâ “Erşan Kuneri” dizisinin çalışmalarıyla uğraşan Yılmaz, filmler için 7.5 milyon TL alacak. “Karakomik Filmler” ise gelecek sene yapılacak.

Cem Yılmaz filmleri çekmeden sattı! Alacağı ücret dudak uçuklattı!

2019 ve 2020 yıllarında “Karakomik Filmler” adı altında dört ayrı film yapan Cem Yılmaz, bu filmleri de vizyona girdikten sonra dijital platforma satmıştı. Sinemada umduğu seyirciye ulaşamayan sanatçı, dijitalde tatmin edici bir izleyici rakamı tutturmuştu.

Cem Yılmaz filmleri çekmeden sattı! Alacağı ücret dudak uçuklattı!

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