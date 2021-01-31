Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu: Küsmedik ki..

Cem Yılmaz ve Zafer Algöz’ün karaoke yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin paylaşımı binlerce kez tıklandı ve çok sayıda yorum aldı.

Cem Yılmaz, yakın dostu olan oyuncu Zafer Algöz’la Nejat Alp’in ‘Sen miydin Sevgilimi Çalan’ şarkısını söyledi. Ünlü komedyen karaoke videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak videonun altına “Her pazartesi evde sahneye çıkarız. Dışarda ne var ? Bu yok :)” notu düştü.

CEM YILMAZ'DAN SERENAY SARIKAYA AÇIKLAMASI

Videoyu eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın beğenmesi de herkes tarafından 'Barıştılar' olarak yorumlandı.

Cem Yılmaz dün akşam üstü Etiler’de bir hastane çıkışı konuyla ilgili ilk kez konuştu. Yılmaz sorular üzerine "Yoo barışmadık! Küsmedik ki barışalım'' dedi.

Serenay Sarıkaya'dan bomba hamle! Eski sevgilisinin videosunu beğendi