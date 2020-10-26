Bu yılın bomba aşkında ayrılık rüzgarları esti. Aralarındaki yaş farkından dolayı sık sık gündem olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı bitti.

"EVET AYRILDIK!"

Bugün, ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgiliği Serenay Sarıkaya soruldu. Ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabı verdi.

Serenay Sarıkaya ile aralarında 18 yaş bulunan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın bu açıklaması magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Defne Samyeli ile ayrılığından kısa bir süre sonra Serenay Sarıkaya ile beraber olduğu ortaya çıkan Cem Yılmaz neden ayrıldıklarına yönelik herhangi bir açıklamada bulunmadı.