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Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ayrıldıklarını açıkladı!

Geçtiğimiz yıl sonunda birlikte olmaya başlayan bu yılın en çok konuşulan çifti Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya aşkı bitti. Cem Yılmaz oyuncu Serenay Sarıkaya ile ayrıldıklarını açıkladı.

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ayrıldıklarını açıkladı!

Bu yılın bomba aşkında ayrılık rüzgarları esti. Aralarındaki yaş farkından dolayı sık sık gündem olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı bitti.

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ayrıldıklarını açıkladı!

"EVET AYRILDIK!"

Bugün, ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgiliği Serenay Sarıkaya soruldu. Ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabı verdi.

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ayrıldıklarını açıkladı! 

  Serenay Sarıkaya ile aralarında 18 yaş bulunan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın bu açıklaması magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ayrıldıklarını açıkladı!

Defne Samyeli ile ayrılığından kısa bir süre sonra Serenay Sarıkaya ile beraber olduğu ortaya çıkan Cem Yılmaz neden ayrıldıklarına yönelik herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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