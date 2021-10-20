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  3. Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarına olay gönderme! "Viagra ile ilgili kimse bu kadar düşünmedi"

Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarına olay gönderme! "Viagra ile ilgili kimse bu kadar düşünmedi"

Nilay Örnek’in podcasts yayınına konuk olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, aşı karşıtlarına göndermede bulunarak, "Çip takılacaksa Viagra ile takılırdı" dedi.

Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarına olay gönderme! "Viagra ile ilgili kimse bu kadar düşünmedi"

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgınıyla mücadele hala sürüyor. Normalleşme sürecine girildikten sonra günlük vaka sayısının tekrardan 30 binlere dayanması, yeniden endişelere yol açtı. Bu mücadelede ise aşılama önemli bir rol oynuyor.

Aşılamada yavaşlama sonrası vatandaşlara çağrılar yapılırken, Türkiye'de aşısızların oranı da bir hayli yüksek.

Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarına olay gönderme! Viagra ile ilgili kimse bu kadar düşünmedi

AŞI KARŞITLARININ İDDİASI

Aşıya karşı olan kişiler "aşıyla çip takıldığına  ve kısır yaptığını" iddia ediyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da bu konu hakkında gazeteci Nilay Örnek'e konuştu.

VİAGRA'YI YAPAN FİRMA AŞIYI DA YAPIYOR

Aşı karşıtlarının çip iddialarına Viagra üzerinden örnekler veren Cem Yılmaz, konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

"Aşı olun diyorsun 'Pfizer içine neler koymuştur' sen biliyor musun diyor. Viagra ile ilgili kimse bu kadar düşünmedi. O da aynı firmanın. Çipi koyacaksam ben ona koyarım. Hem hazır anten de var. Birbirinden hap alıp içenler aşının içinde ne var diyor"

Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarına olay gönderme! Viagra ile ilgili kimse bu kadar düşünmedi

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