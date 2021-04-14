Cem Yılmaz'dan gösteri açıklama: Erteledim!

Artan vaka sayılarına en aza çekmek amacıyla önceki gün alınan kararlar doğrultusunda 'Kısmi kapanma' kararı alındı. Alınan karalar bir çok sektörü etkilerken, Cem Yılmaz, kapalı gişe oynayan "CMYLMZ–Diamond Elite Platinum Plus" gösterisinin ertelendiğini duyurdu.

“ERTELENDİM”

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bakanlıktan yapılan açıklamanın ardından geçtiğimiz sezona damgasını vuran "CMYLMZ–Diamond Elite Platinum Plus" gösterisinin ertelenmesine ilişkin olarak Twitter hesabından “Ertelendim” şeklinde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" TİM Show Center’da 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi, yeni alınan önlemler kapsamında 20-21 Mayıs 2021 tarihlerine ertelenmiştir."

Aynı zamanda bir başka sosyal medya hesabı olan Instagram'da da gönderi yayınlayarak ertelenen gösterisini hayranları ile paylaşmış oldu.