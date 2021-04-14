Cinsel istismardan yargılanan Eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e beraat!Bir kıvılcım ile alevlere teslim oldu! Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktıSON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamaÇoruh'un gerdanlıklarından ekonomiye büyük katkı! Barajlardan ekonomiye 20 milyar 291 milyonluk kazançOltu Cağ Kebap Fabrikasında makine ekipmanı yerleştiriliyorÇıkan yangında çöken bina belediye ekipleri tarafından yıkıldıGalata Wind halka arz lot sayısı | Galata Wind Konsorsiyum üyeleriSıfır noktasındaki canlı tarih! Kız Kalesi, onarılarak turizme kazandırılmayı bekliyorSON DAKİKA! Bakan Selçuk, yeme-içme sektörü hakkında açıklama yaptı!İHH Ramazan ayında Sudan'daki ihtiyaç sahiplerini unutmadı
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Cem Yılmaz'dan gösteri açıklama: Erteledim!

Cem Yılmaz'dan gösteri açıklama: Erteledim!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 15-16 Nisan 2021'de gerçekleşmesi planlanan "CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus" adlı gösterisinin 'Kısmi kapanma' kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Cem Yılmaz'dan gösteri açıklama: Erteledim!

Artan vaka sayılarına en aza çekmek amacıyla önceki gün alınan kararlar doğrultusunda 'Kısmi kapanma' kararı alındı. Alınan karalar bir çok sektörü etkilerken, Cem Yılmaz, kapalı gişe oynayan "CMYLMZ–Diamond Elite Platinum Plus" gösterisinin ertelendiğini duyurdu. 

Cem Yılmaz'dan gösteri açıklama: Erteledim!

“ERTELENDİM”

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bakanlıktan yapılan açıklamanın ardından geçtiğimiz sezona damgasını vuran "CMYLMZ–Diamond Elite Platinum Plus" gösterisinin ertelenmesine ilişkin olarak Twitter hesabından “Ertelendim” şeklinde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" TİM Show Center’da 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi, yeni alınan önlemler kapsamında 20-21 Mayıs 2021 tarihlerine ertelenmiştir."

Cem Yılmaz'dan gösteri açıklama: Erteledim!

Aynı zamanda bir başka sosyal medya hesabı olan Instagram'da da gönderi yayınlayarak ertelenen gösterisini hayranları ile paylaşmış oldu.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT