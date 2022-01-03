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  3. Cem Yılmaz'dan ince gönderme! Türklükten rahatsız olanlara verdiği cevapla sosyal medyayı salladı!

Cem Yılmaz'dan ince gönderme! Türklükten rahatsız olanlara verdiği cevapla sosyal medyayı salladı!

Diamond Elite Platinum Plus gösterisi kapsamında çıktığı turneyi Netflix'e taşıyan Cem Yılmaz'ın 'Türk' alerjisi olanlara yaptığı gönderme sosyal medyayı salladı.

Netflix'te yayınlanan Diamond Elite Platinum Plus'ın konusu "Ünlü komedyen Cem Yılmaz bu hicivsel ve samimi stand-up gösterisinde sosyal medya, Türklerin yurt dışı tatilleri ve kendi çocukluğu hakkında hikâyeler anlatıyor." ifadeleriyle özetlendi.

Cem Yılmaz'ın sosyal medyayı sallayan yeni gösterisinde Türkofobikleri de eleştirdi. "'Tatilde Türk'e denk gelmek' diye bir dert olur mu ya?" diyen Cem Yılmaz, "Kendileri gidiyorlar oraya, niye rahatsız oluyorsunuz?" eleştirisinde bulundu.

Cem Yılmaz'dan ince gönderme! Türklükten rahatsız olanlara verdiği cevapla sosyal medyayı salladı!

Cem Yılmaz, "Türk zannedilmemekle sevinme vardı, biliyor musunuz? 'Yahu bana bazen diyorlar ki 'Türk'üm' diyorum şaşırıyorlar...' Belki o hasletleri görmüyorlardır. 'Kim bu dal..rak?' diyorlardır" ifadelerini kullandı.

"ÇOK TÜRK VAR İÇERDE"

Pasaport polisi olsa dönüşte bu tarz insanları almayacağını söyleyen komedyen, "Bunlar geliyor ya mesela kar tatilinden.

-Siz si..irin gidin hadi.
-Ne oldu?
-Çok Türk var içerde."

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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