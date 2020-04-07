Cem Yılmaz'dan kuryelere büyük jest!

Koronavirüs salgını nedeniyle ev karantinasında olan Cem Yılmaz, sessizliğini reklam yüzü olduğu benzin firmasının çektiği bir video için bozdu. Kuryelere mesaj da gönderen Yılmaz, ''Bizim için çalışan kurye arkadaşlarımız, sahneye çıkacağım ilk günden itibaren her gösterimde en güzel yerden biletiniz benden'' dedi.