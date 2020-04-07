  1. WEB TV

  2. MAGAZİN

  3. Cem Yılmaz'dan kuryelere büyük jest!

Cem Yılmaz'dan kuryelere büyük jest!

Koronavirüs salgını nedeniyle ev karantinasında olan Cem Yılmaz, sessizliğini reklam yüzü olduğu benzin firmasının çektiği bir video için bozdu. Kuryelere mesaj da gönderen Yılmaz, ''Bizim için çalışan kurye arkadaşlarımız, sahneye çıkacağım ilk günden itibaren her gösterimde en güzel yerden biletiniz benden'' dedi.

Cüneyt Özdemir ile Şeyma Subaşı'nın İbiza muhabbeti medyada olay yarattı!Cüneyt Özdemir ile Şeyma Subaşı'nın İbiza muhabbeti medyada olay yarattı!

Ebru Akel'den Fahriye Evcen'in meydan okumasına cevap geldiEbru Akel'den Fahriye Evcen'in meydan okumasına cevap geldi

Ebru Polat'tan Seda Akgül'e göbek danslı gönderme!Ebru Polat'tan Seda Akgül'e göbek danslı gönderme!

Mehmet Ali Yılmaz'ın karantina partisi sosyal medyada olay yarattı!Mehmet Ali Yılmaz'ın karantina partisi sosyal medyada olay yarattı!

 

07 Nisan 2020 Salı 13:05

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayınlandı | Sır ortaya çıkıyor!
Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayınlandı | Sır ortaya çıkıyor!
La Casa De Papel 4. sezon ilk fragmanı yayınlandı
La Casa De Papel 4. sezon ilk fragmanı yayınlandı
Cüneyt Özdemir ile Şeyma Subaşı'nın İbiza muhabbeti medyada olay yarattı!
Cüneyt Özdemir ile Şeyma Subaşı'nın İbiza muhabbeti medyada olay yarattı!
Ebru Akel'den Fahriye Evcen'in meydan okumasına cevap geldi
Ebru Akel'den Fahriye Evcen'in meydan okumasına cevap geldi
Ebru Polat'tan Seda Akgül'e göbek danslı gönderme!
Ebru Polat'tan Seda Akgül'e göbek danslı gönderme!
Mehmet Ali Yılmaz'ın karantina partisi sosyal medyada olay yarattı!
Mehmet Ali Yılmaz'ın karantina partisi sosyal medyada olay yarattı!
Fahriye Evcen, ''koronavirüs challenge'' ile kornavirüse meydan okudu
Fahriye Evcen, ''koronavirüs challenge'' ile kornavirüse meydan okudu
Bir Zamanlar Çukurova 62. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha ölecek mi?
Bir Zamanlar Çukurova 62. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha ölecek mi?
Kuruluş Osman 17. Bölüm fragmanı yayınlandı | Kayı Obası’nın Beyi kim olacak?
Kuruluş Osman 17. Bölüm fragmanı yayınlandı | Kayı Obası’nın Beyi kim olacak?
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 162. Bölüm fragmanı yayınlandı|Hain ortaya çıkıyor!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 162. Bölüm fragmanı yayınlandı|Hain ortaya çıkıyor!