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  3. Cem Yılmaz'ın bomba dizisi Erşan Kuneri'nin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler

Cem Yılmaz'ın bomba dizisi Erşan Kuneri'nin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler

Cem Yılmaz'ın 2022 yılında vizyona girmesi beklenen Erşan Kuneri dizisinin çekimleri başladı.

Cem Yılmaz'ın bomba dizisi Erşan Kuneri'nin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler

Cem Yılmaz'ın son olarak Arif V 216 filminde ortaya çıkardığı Erşan Kuneri karakterinin dizisi için çalışmalar başladı. Netflix'te yayınlanacak olan dizide başrolü üstlenen Cem Yılmaz, aynı zamanda dizinin yönetmenliğini de üstleniyor. 

OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

2022 yılında yayınlanması beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi isimler yer alıyor.

Cem Yılmaz'ın bomba dizisi Erşan Kuneri'nin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler

ÇEKİMLER BAŞLADI

Cem Yılmaz, 29 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erşan Kuneri dizisinin çekimlerinin başladığını "Değerli arkadaşlarım hayırlı olsun" notuyla duyurdu. Yılmaz'ın yorumları sınırlandığı paylaşımına çok sayıda ünlü isim tebrik içeren yorumlarda bulundu.

Cem Yılmaz'ın bomba dizisi Erşan Kuneri'nin çekimleri başladı! İşte setten ilk karelerCem Yılmaz'ın bomba dizisi Erşan Kuneri'nin çekimleri başladı! İşte setten ilk karelerCem Yılmaz'ın bomba dizisi Erşan Kuneri'nin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler

Tayfun Altuntaş
Editör
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