Cem Yılmaz'ın koronavirüs aşısıyla ilgili esprisi izleyenleri güldürdü!

Haber Global canlı yayınında Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına konuk olan Cem Yılmaz, koronavirüs aşısı ile ilgili yaptığı Acun Ilıcalı ve Nusret yorumu ile izleyenleri gülmekten kırdı, geçirdi. O keyifli anlar ise kameralara anbean böyle kaydedildi.