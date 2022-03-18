Yaşadığı hiçbir ilişkide bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan ve en son güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan 48 yaşındaki ünlü komedyen Cem Yılmaz, gönlünü bir güzele kaptırdı. Rüya Demirbulut ile aşk yaşadığı iddia edilen Cem Yılmaz'ın sevgilisi merak konusu oldu. Biz de haberimizde Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Rüya Demirbulut kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

CEM YILMAZ'IN SEVGİLİSİ KİM? RÜYA DEMİRBULUT, KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rüya Helin Demirbulut, 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek isimli dizide yer aldı.

Güzel oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Boyu 1.68 cm, kilosu ise 54’tür.

2015 yılında Lysistrara Düşleri isimli tiyatro oyununda sahne alan Demirbulut, orta derecede İngilizce bilen Rüya Helin Demirbulut, reklamlarda da boy gösterdi ve yüzme ile ilgileniyor.