Cemaat açıklaması gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi... Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, cemaatlerin silahlandığına ilişkin açıklamaları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrıldı.

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NE OLMUŞTU?

Cübbeli Ahmet Hoca, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, “Televizyonda, IŞİD'in alt yapısını oluşturan selefi yanlısı 2 bin civarında dernek kurulduğunu ve bunların silahlandığını söylemiştim. Cumhuriyet Savcısından çağrı bekliyorum. Çağrı gelebileceğini dikkate alıp bu konuda bazı hazırlıklar yaptım, somut bilgiler edinmeye çalıştım. O derneklerden silahlandığını öğrendiğim yaklaşık 150'sini isim isim çıkarttım. Özellikle Konya, Batman, Adıyaman başta olmak üzere çok sayıda ilde geniş bir silahlanma var.” demişti.