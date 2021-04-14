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  3. Cemaat "Pamuka"a yuva arıyor

Cemaat "Pamuka"a yuva arıyor

Edirne'de cami bahçesinde yaşayan ve cemaat tarafından oldukça sevilen "Pamuk" isimli sevimli kediye cemaat sıcak yuva arıyor.

Cemaat "Pamuka"a yuva arıyor

Edirne merkezde bulunan Lari Camii'nin bahçesinde yaşayan "Pamuk" isimli sevimli kedi, cemaatin maskotu haline geldi. Cami cemaati kedinin yaklaşık dört yıldan beri cami bahçesinde yaşadığını ve yakında doğum yapmasını beklediklerini söyledi. Lari Cami'nde çay ocağı işleten Mehmet Yamaç, kedinin daha önce doğum yaptığını ancak yavrularına bakamadığını söyleyerek, yakında doğacak yavrularıyla birlikte sıcak bir kavuşmasını istediklerini söyledi.

"PAMUK CAMİMİZİN MASKOTU OLDU"

Yamaç, "Pamuk bizim buranın maskotu oldu. Şu anda hamile kendisi. Bundan önceki bütün doğumlarda yavruları öldü veya köpekler tarafından öldürüldü. Buna bir ev lazım. Belediyenin kedi-köpek evi var. Bir yardımcı olabilirsek Pamuğumuza çok iyi olacak. En azından yavrularını kendisi büyütecek. Burada kendisi büyütemiyor. Ya köpekler yiyor ya kediler öldürüyor. Bu yüzden buna bir ev bulmamız lazım" dedi.

"İNSANA ALIŞKIN ÇOK TEMİZ BİR HAYVAN"

Yamaç, "Ben 4 yıldır buradayım. Pamuk hep burada. Bahçemizde, buranın maskotu oldu. Ben bakıyorum, hazır mama alıyorum ona. Bir arkadaşımız zaman zaman ona ciğer alıyor. Çok sevimli. İnsana alışkın, çok temiz bir hayvan" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cemaat "Pamuka"a yuva arıyor

Cemaat "Pamuka"a yuva arıyor

Cemaat "Pamuka"a yuva arıyor

Cemaat "Pamuka"a yuva arıyor

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