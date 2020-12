Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal Can kaç yaşında? Nereli? Ne burcu?

Survivor yarışmasının renkli siması Cemal Can Canseven bu akşam O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde sahnede yer alacak isimler arasına girdi. Peki Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal Can kaç yaşında? Nereli? Cemal Can Canseven boyu kaç? Cemal Can Canseven 120 kilo estetiksiz hali...

SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.

CEMAL CAN CANSEVEN NE İŞ YAPIYOR?

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç’i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj’lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ’dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür.

Cemal Can Canseven, şu anda Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Cemal Can Canseven, Survivor'da yaşadığı büyük değişim gündem oldu. Fotoğrafları ‘hayaller ve hayatlar’ başlığı ile birçok kişi tarafından paylaşıldı.