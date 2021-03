Cemal Can Canseven Survivor All Star sorusunu yanıtladı! Survivor 2020 birincisi Cemal Can Canseven Survivor Panaroma Haftasonu'na konuk oldu. Survivor All Star'a gidecekmişin sorusunu yanıtlayan fenomen Survivor 202'den 4 favori ismini açıkladı!

Cemal Can Canseven 2020 Survivor programında final rakibi Barış Murat Yağcı'yı eleyerek birinci olmaya hak kazanmış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu. Birinciliğinin ardından ekran önündeki çalışmalara devam eden Canseven dizi çekimlerine başlamıştı. Survivor 2020 birincisi Canseven TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor Panorama Haftasonu' programına katıldı. CEMAL CAN'A SORU ZOR YERDEN GELDİ Cemal Can Canseven kendisine yöneltilen, "Seneye Survivor All Star yapılacağı söylense, sana da yarışmaya katılman için teklif gelse ne yaparsın?" sorusuna cevap vermekte güçlük çekti. Fenomen isim biraz düşündükten sonra, "Eyvah, eyvah. Çok zor. Yüreğim kaldırır mı o kadar hüznü tekrar, bilmiyorum" yanıtını verdi. 4 FAVORİ İSMİ Bu sene Survivor 2021'de kimlerin son 4'e kalacağı hakkındaki soruya Canseven, "Gönüllülerden Poyraz, Ayşe, Aleyna Kalaycıoğlu ve ünlülerden Batuhan" yanıtını verdi.