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Cemal Can Canseven'den, Nisa açıklaması geldi!

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven geçtiğimiz akşam yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Danla Biliç'in doğum günü için bir mekanda arkadaşları ile bir araya geldi. Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Canseven, Nisa ile görüşmemesi ile ilgili gelen soruları da cevapsız bırakmadı.

Cemal Can Canseven'den, Nisa açıklaması geldi!

Survivor yarışmasında büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve yarışmanın şampiyonu olan Cemal Can Canseven yarışma boyunca yakın arkadaş olduğu Nisa Bölükbaşı ile yarışma sonrası görüşmemesine ilişkin ortaya atılan iddialara açıklık getirdi.

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Önceki akşam Nişantaşı’nda Danla Bilic’in doğum günü için bir mekanda arkadaşlarıyla vakit geçiren Cemal Can Canseven mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Canseven yarışma boyunca çok yakın arkadaş olduğu Nisa Bölükbaşı ile program bittikten sonra görüşmemesi olay olmuş ve ikili arasında küslük olduğu iddia edilmişti. 

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Cemal Can'a konuyla ilgili soru soran muhabirler; 'Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?' dedi. 

Cemal Can Canseven'den, Nisa açıklaması geldi!

 Canseven bu soruya tepki gösterdi ve konuya açıklık getirdi; "Bitmesinin sebebini nereden biliyorsunuz? Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz" dedi.

Cemal Can Canseven'den, Nisa açıklaması geldi!

 Nisa Bölükbaşı, Survivor'dan sonra ailesinin yanına Prag'a gitti. Daha sonra Türkiye'ye döndü. Bu süre zarfında Cemal Can ile bir araya gelmeyen Nisa aynı yarışmada arkadaşı olan Barış Murat Yağcı ile sık sık bir araya geldi ve ikili arasında aşk iddiaları ortaya atıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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