Cemal Can Canseven'in New York kabusu: "Gözünü seveyim canım memleketim" Ünlü fenomen ve şarkıcı Cemal Can Canseven şu sıralar tatil için New York'u tercih etmişti. Canseven, ülkeyi saran fareleri görünce "Benim canım temiz ülkem" ifadelerini kullanarak isyan etti.

Fenomen yarışma Survivor'un 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, 2 hafta önce ilk şarkısı Kahraman'ı müzikseverler ile paylaştı. Kısa sürede ilgi odağı olan Canseven'in şarkısı 5,6 milyon izlenmeye ulaştı. Şimdilerde kendisini tatil ile ödüllendiren Canseven, New York'a tercih etmişti ancak hiç beklemediği şeylerle karşılaştı. "CANIM MEMLEKETİM TERTEMİZ" Tatil için New York'a giden genç fenomen beklediğinin çok aksi bir manzara ile karşılaşınca isyan etti.Şehri basan dev fareler koronavirüs salgını daha da baş edilemez hale geldi. New York'ta sayısı 3 milyonu bulan fareler, yıllardır devam eden problemi kabusa çevirdi. New York'ta tatil yapan Cemal Can Seven de fare kabusundan nasibini aldı. Şehri basan dev farelere şahit olan Canseven, konuya ilişkin olarak, "New York deyince zannedersin ya böyle havalı ve tertemiz… Bir fareler var. Dün gece parkta yürümeye korktum kolum kadar ve atlıyorlar. Gözünü seveyim canım memleketim tertemiz" ifadelerini kullandı. Damla Korkmaz Güncel Olaylar Editörü Cemal Can Cansevennew yorkfare