Ülkesi Mısır'a dönüş yapan gazeteci Cemal el-Cemel'in Kahire Havalimanı’ndayken sırra kadem bastığı ve ailesinin hiçbir şekilde kendisinden haber alamadığı iddia edildi. Peki Cemal el-Cemel kimdir? | Cemal el-Cemel tutuklandı mı öldürüldü mü? İşte ayrıntılar...

CEMAL EL-CEMEL KİMDİR?

Cemal el-Cemel Mısırlı bir gazetecidir.

2014'te “Mısır el-Yevm” gazetesinde ülkede yönetim şeklini eleştiren bir makale kaleme alan Cemal el-Cemel, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından aranmıştır. Basına yansıyan haberlerde Abdulfettah es-Sisi'nin Cemal el-Cemel'i uyarmak için aradığı ve 20 dakika boyunca konuştuğu ifade edildi.

CEMAL EL-CEMEL TUTUKLANDI MI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

İstanbul’dan Mısır’a dönüş yapan Mısırlı Cemal el-Cemel'in Uluslararası Kahire Havalimanı’nda gözaltına alındığı ve sonrasında ortadan kaybolduğu iddia edildi.

İngiltere merkezli “Arap Organization” adlı web sitesindeki habere göre, 22 Şubat Pazartesi günü Cemal el-Cemel, Uluslararası Kahire Havalimanı’na iniş yaptı. O andan itibaren ailesi, Cemal el-Cemel'inle iletişimi kaybetti.

Cemal el-Cemel'in tutuklu oğlu Beha el-Cemel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Babam artık yoruldu ve Mısır’a geri dönmek istedi. Uluslararası Kahire Havalimanı’na ulaştığı andan itibaren sırra kadem bastı ve kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Cemal el-Cemel'in, tutuklandığını doğrulayan bazı Mısırlı gazeteciler, yetkili makamlara derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.