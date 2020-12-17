Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye katıldı: Yeter, söz milletin
Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye katıldı. Enginyurt kararına ilişkin olarak," Yol yürümek isteyen bütün dostlarımızı Demokrat Parti çatısı altına bekliyorum." dedi.
MHP'nin sivri dilli vekili olarak akıllara kazınan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yaptığı açıklamalar nedeniyle partisi tarafından disiplin kurulana sevk edilmiş, daha sonra ise partiden ihraç edilmişti. Partiden ihracının ardından bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren Cemal Enginyurt, bugün itibariyle Demokrat Parti'ye katıldı.
Twitter hesabı üzerinden Demokrat Parti'ye geçmesine ilişkin olarak Genel Başkan Gültekin Uysal ve partililerle olan fotoğrafını paylaşan Enginyurt, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
" Yeter söz milletin. Demokrat Parti çatısı altında milletin yürüyüşünü başlatıyoruz. Bizimle. Yol yürümek isteyen bütün dostlarımızı DEMOKRAT Parti çatısı altına bekliyorum."
YETER SÖZ MİLLETİN.DEMOKRAT PARTİ ÇATISI ALTINDA MİLLETİN YÜRÜYÜŞÜNÜ BAŞLATIYORUZ. Bizimle. Yol yürümek isteyen bütün dostlarımızı DEMOKRAT Parti çatısı altına bekliyorum.@DpGultekinUysal pic.twitter.com/couj3eUtBM— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) December 17, 2020
DP'NİN SANDALYE SAYISI YÜKSELDİ
Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçmesinin ardından DP'nin TBMM'deki sandalye sayısı da 2'ye yükselmiş oldu.
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