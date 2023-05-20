Cemal Enginyurt, 'Kılıçdaroğlu beni acilen içişleri bakanı yapması lazım' dedi sosyal medyanın diline düştü

14 Mayıs seçimleri 1. turunda DP İstanbul, milletvekili olarak meclise giren Cemal Enginyurt, 28 Mayıs seçimlerine kısa günler kala ilginç ve dikkat çeken açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Canlı yayında konuşan Enginyurt, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Kemal Kılıçdaroğlu, beni acilen içişleri bakanı yapacağını ilan etmeli. Süleyman Soylu'nun hakkından ancak ben gelirim. Bunun diline ancak ben cevap veririm" dedi.Türkiye ikinci tur oylaması için 28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kilitlenmiş durumdayken CHP listelerinden Demokrat Parti'nin adayı olarak yeniden milletvekili seçilen Cemal Enginyurt'tan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken bir çağrı geldi.

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"KILIÇDAROĞLU, BENİ ACİLEN İÇİŞLERİ BAKANI YAPMASI LAZIM"

Seçimden sonrası için ortaya bir somut örnek konulması gerektiğini ifade eden Enginyurt, "Ben de diyorum; Kemal Kılıçdaroğlu acil olarak beni içişleri bakanı yapacağını ilan etmeli. Bu Süleyman Soylu'nun hakkından ancak ben gelirim. Bunun diline ancak ben cevap veririm. Bu Soylu'ya bu millete ettiği zulmün hesabını ancak ben sorarım. Uzman çavuşlara kadro hakkını ben veririm. Polislerin insanca özlük hakkını ben veririm. Polisin hakkını hukukunu ben korurum. Adaleti ben sağlarım. Mafyacılarla uyuşturucu kaçakçıları ile bu memlekette fotoğraf çektirmediğim gibi onlardan hesabı ben sorarım. Bunu da sert bir şekilde söylerim. Kemal Bey'e tavsiye ediyorum sizin aracılığınızla beni içişleri bakanı olarak ilan edebilir yani" şeklinde konuştu.

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"SÜLEYMAN SYLU İLE ANCAK BEN BAŞ EDEBİLİRİM"

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mücadele edebilmek için onun kullandığı dilin kullanılması gerektiğini belirten Enginyurt, "Ben Recep Tayyip Erdoğan ile dehşet dengesini yükselterek siyasetin doğru olduğuna inananlardanım. Çünkü Erdoğan başka dilden anlamıyor. Erdoğan'ın anladığı tek dil kendisi gibi konuşacaksın ancak ondan anlıyor. Erdoğan, Bahçeli ile de birbirlerine öyle sözler söyledikten sonra şimdi böylesine muhabbet besleyip bir arada olduklarını düşündüğünüzde demek ki üslup olarak Recep Tayyip Erdoğan gibi konuşman gerekiyor ancak ondan anlıyor" ifadelerine yer verdi.

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