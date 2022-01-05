Cemal Enginyurt ve Yaşar Okuyan canlı yayında birbirine girdi! "Bu işin katili sensin", "Ben bu ülkede bakanlık yaptım sen kimsin?"

Flash TV'de Meral Eflatun'un sunumuyla ekrana gelen Söz Meclisten İçeri programına Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt katıldı.

Yapılan son zamlara değinen Cemal Enginyurt, EYT'lilerin haklarının yendiğini ifade ederek yaşam mücadelesi verdiklerini dile getirdi. Bunun üzerine Yaşar Okuyan, "Pardon" diyerek araya girdi. Ancak sözlerine devam eden Cemal Enginyurt, "Bu işin katili zaten sensin. Sen bu ülkede o dönemde 4447 Sayılı Yasa ile 8 Eylül 1999 tarihinde insanların geriye yönelik haklarını resmen elinden aldırdın. Bu memlekette 5 bin gün, 10 bin gün prim ödeyen insanlar, devlet onlarla sözleşme yapmış olmasına rağmen emekli olamadı." ifadelerini kullanarak Okuyan'a tepki gösterdi.

"BEN BAKANLIK YAPTIM SEN NE YAPTIN?"

Daha sonra Okuyan, Enginyurt'a tepki göstererek," Sen biliyor musun meseleyi? Ben bakanlık yaptım sen ne yaptın? " dedi. Enginyurt'ta Okuyan'a, " Sen anandan doğarak bakan mısın?" diye sordu. Okuyan ise," Evet bakandım, sen ne diyorsun? Bırak Allah aşkına" ifadelerini kullandı.

"SENİN İSTEDİĞİN GİBİ DAVRANACAK DEĞİLİM Kİ BEN"

Enginyurt, EYT'li vatandaşları kast ederek sözlerine devam edip, "Sen bu insanların hakkını yedin." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

" Neyi konuşacağımı sana soracak değilim. Eğer programı da beğenmiyorsan, hoşlanmıyorsan benimle programa çıkmazsın Yaşar Okuyan bu kadar basit. Senin istediğin gibi davranacak değilim ki ben. Senin hoşuna gidecek şekilde konuşacak da değilim. Bundan niye rahatsız oluyorsun?"

"SANA ÇOK AĞIR HAKARET EDERİM"

Okuyan bunun üzerine," Bana laf atıyorsun. Sen kimsin ki, sen bilmiyorsun." dedi. Tekrar söz alan Enginyurt ise," Cümlelerine dikkat et. Sana çok ağır hakaret ederim. " dedi.

SİNİRLENDİ, MASAYA VURDU

Bunun üzerine Okuyan, sesini yükselterek " Sen kimsin?" deyince Enginyurt, bağırarak, "Bana sen kimsin deme. Haddini bil, edepsizlik etme Yaşar Okuyan. Ben bu milletin vekiliyim, haddini bil. " ifadesini kullandı. Enginyurt sinirlendiği sırda CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Enginyurt'u sakinleştirmeye çalıştı. Enginyurt, Okuyana'a dönerek masaya vurup " Bu milletten özür dile" dedi.