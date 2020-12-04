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Cemal Hünal kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor'a mı katılıyor?

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021'e katılacak yarışmacılardan ilk ismi Cemal Hünal olarak açıklamasının ardından Cemal Hünal, Cemal Hünal kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor'a mı katılıyor? başlıkları ile bakılmaya başlandı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Cemal Hünal kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor'a mı katılıyor?

Cemal Hünal kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor'a mı katılıyor? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konulardan birisi oldu. Biz de bu konuyla hakkındaki gerekli bilgilere haberimizde yer verdik.

CEMAL HÜNAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

44 yaşında olan ve 2 Ekim 1976, İstanbul’da doğan Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

Los Angeles'da evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşanmış. Cemal Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi.

Cemal Hünal kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor'a mı katılıyor?

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

- 2' si 1 Arada: Ahmet Kazanbal - Gate Sahne Sanatları 2015

Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012

Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010

Rol aldığı diziler

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

Cemal Hünal kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor'a mı katılıyor?

ROL ALDIĞI FİLMLER

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

NE OLDU?

Acun Ilıcalı Survivor 2021’de yarışacak merakla beklenen yarışmacılardan ilk ismi açıkladı. Ünlü televizyoncu, Cemal Hünal’ın Survivor’a gideceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yavaş yavaş belirlenen kadronun ilk ismini Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla ilk açıkladı.

Cemal Hünal kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor'a mı katılıyor?

 

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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