Cemal Hünal'ı eşi Lale Cangal Survivor'a uğurladı!

9 Ocak'ta TV 8 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'e katılacak olan yarışmacılar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Survivor 2021'e katılanlardan biri de ünlü oyuncu Cemal Hünal'dı.

Ünlü oyuncuya eşi Lale Cangal'dan da destek geldi. Cangal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşini Survivor'a uğurladı.

Ünlü oyuncunun eşinin paylaşımına düştüğü not takipçilerini de duygulandırdı.

Cangal; "Ben sevdiklerimi paylaşamazken öyle bir iş çıkar ki, 7-24 paylaşmak zorunda kalırsın. İşte o yüzden artık onu sosyal medyamdan sakınmayacağım. Bir de kendi iyi çıktığım fotoğrafları koymak aslında tarzım değil ama bu adamla fotoğrafım cidden az... 'Sizce Cemal hayatının normalini yaşamaya mı gitti, yarışmaya mı gitti?' bunu zamanla göreceğiz... 'Sizce sabır ve açlık performansı nasıl olacak?' Ben gerçekten yorum yapamıyorum. Göreceğiz" dedi.

2008 yapımı 'Issız Adam' filminin başrol oyuncusu Cemal Hünal; 'Paramparça', 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Tozkoparan' gibi dizilerde de rol almıştı.