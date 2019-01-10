Cemal Kaşıkçı'nın son geçtiği sokağa sembolik olarak adını verdiler 

ULUSLARARASI Af Örgütü Türkiye Şubesi üyesi bir grup Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının yüzüncü gününde Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binası önünde açıklama yaptı. Grup daha sonra Kaşıkçı'nın öldürülmeden önce geçtiği sokağın ismini sembolik olarak "Cemal Kaşıkçı Sokağı" adı verildi.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi üyesi bir grup saat 12.00'da Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının yüzüncü yılı nedeniyle Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binası önünde açıklama yapmak için toplandı.

"ÖLDÜRÜLEN CEMAL KAŞIKÇI İÇİN ADALET TALEP EDİYORUZ"

Grup adına açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kampanya sorumlusu Göksu Özahıshalı, şunları söyledi:

"Bugün İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi devlet görevlileri tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için buradayız. Uluslararası Af Örgütü aktivistleri ve hak savunucuları olarak, Arap dünyasının ifade özgürlüğü için sesini yükselten Kaşıkçı için adalet talep ediyoruz. 2 Ekim 2018'de bu sokaktan geçerek Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu binasına giren Kaşıkçı, Suudi yetkililer tarafından zorla kaybedildi. Kaşıkçı'nın akıbetine daire bir soruşturma başlatan Türkiye yetkilileri, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında boğularak öldürüldüğünü ve vücudunun parçalara ayrıldığı sonucuna vardı. Vahşice katledilen Kaşçıkçı'nın bedeni halen bulunamadı. Tam da bu nedenle, katledilmesinin yüzüncü gününde Kaşıkçı'nın son görüldüğü sokağın adını "Cemal Kaşıkçı" olarak değiştirdik. Bu sembolik eylemle Kaşıkçı için adalet talebimizi yineliyoruz" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN SORUŞTUMA BAŞLATMASI İÇİN ÇAĞIRDA BULUNUYORUZ

Birleşmiş Milletler (BM)'den Kaşıkçı cinayeti için soruşturma başlatılmasını isteyen Özahıshalı, "Türkiye yetkililerinin Kaşıkçı cinayetinin cezai soruşturmasına dair çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ama tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen Kaşıkçı cinayeti ayrıcı uluslararası bir soruşturmaya da konu olmalıdır. Uluslararası Af Örgütü olarak Kaşıkçı cinayetinin ve bu cinayet çerçevesinde işlenen işkence ile diğer suç ihlalleri hakkında bağımsız bir Birleşmiş Milletler soruşturması başlatılması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kasım ayında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'den soruşturma talep edeceğini söylemiş, her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Aralık ayında Birleşmiş Milletler'i de devreye sokabileceklerini belirtmişti. Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi olarak 3 aydan uzun bir süre önce katledilen Kaşıkçı için BM'den soruşturma talep edilmesine yönelik çağırımızı tekrarlıyoruz."

SOKAĞIN İSMİ SEMBOLİK OLARAK CEMAL KAŞIKCI SOKAĞI OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Açıklamanın ardından grup üyeleri Cemal Kaşıkçı'nın son olarak görüldüğü Akasyalı Sokağı'nın tabelasının altına "Cemal Kaşıkçı sokağı" tabelası astı.

(FOTOĞRAF)

DHA