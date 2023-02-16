Cemal Kaymaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cemal Kaymaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cemal Kaymaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cemal Kaymaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cemal Kaymaz 7 Aralık 1997 tarihinde Bayreuth şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cemal Kaymaz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer-Concept AG yapmaktadır. Cemal Kaymaz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cemal Kaymaz'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cemal Kaymaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cemal Kaymaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cemal Kaymaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cemal Kaymaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SpVgg Bayreuth

1 Ocak 2017 yılında FC Kufstein

6 Eylül 2018 yılında SV Weidenberg

7 Şubat 2019 yılında Bischofshofen

1 Temmuz 2019 yılında Bayreuth II

1 Temmuz 2021 yılında SpVgg Bayreuth

Cemal Kaymaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cemal Kaymaz şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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