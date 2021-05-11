Kamuoyunda 'uyuşturucu baronu' olarak nam salan ve yakalandıktan sonra cezaevine konan ancak bir süredir evinde olduğu bilinen Cemal Nayır'ın ölüm haberini alan vatandaşlar Cemal Nayır kimdir, nerelidir? Uyuşyurucu baronu Cemal Nayır öldü mü, neden öldü? sorularını araştırmaya başladı. Arama motorlarında ilk sıralara yükselen konunun ayrıntılarını biz de sizler için derledik. İşte detaylar...

CEMAL NAYIR KİMDİR, NERELİDİR?

2019 yılında Şişli'de meydana gelen, bir kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin de yaralandığı kazanın azmettiricisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Cemal Nayır, kamuoyunda uyuşturucu baronu olarak bilinir. Olayın öncesinde felç geçirmesiyle birlikte vücudunun büyük bir bölümü işlevini yitiren ve nereli olduğu henüz öğrenilemeyen Nayır, cezaevinden çıkarılarak evinde gözetim altına alındı.

UYUŞYURUCU BARONU CEMAL NAYIR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın eski ortaklarından olduğu bilinen Celal Nayır, 23 Eylül 2004'te, Esenler'de, trafikte seyir halinde ilerlerken uğradığı kaleşnikoflu saldırıda ağır yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu.

Bu olaydan 3 yıl sonra ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Eylül 2007'de düzenlenen operasyonda 80 kilogram eroinin sahibi olarak tutuklanan Nayır, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Cemal Nayır, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sabaha karşı hayatını kaybeden Cemal Nayır'ın cenazesi Büyükçekmece Mezarlığı'nda defnedildi. Nayır'ın oğlu ve şoförünün de koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.