Cemal Safi Şiir Yarışması İlkadım’da başlıyor

İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi 20 Mart 2020 olan aşk konulu şiir yarışması ile Türk edebiyatına büyük katkılar sağlayan ve bestelenen 150'den fazla şiiri ile kalplerde taht kuran Şair Cemal Safi, ölümünün 2. yıl dönümünde anılacak.

Samsun İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü Cemal Safi Şiir Yarışması için başvuru tarihi başladı. Aşk konulu şiirlerin yarışacağı yarışmada birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 4 bin TL, üçüncülük ödülü 3 bin TL, mansiyonlar bin 500 TL olarak belirlenirken ödüller arasında aile özel ödülü de yer alacak. Son başvuru tarihi 20 Mart 2020 olan yarışmaya cemalsafi2020@@ilkadim.bel.tr adresinden başvuru yapılabilecek. Ayrıca detaylı bilgi için www.ilkadim.bel.tr/cemalsafi2020 adresi ziyaret edilebilecek.

"Edebiyatımıza büyük katkı sağlayan Cemal Safi'yi unutmayacağız"

Edebiyat ve kültüre katkısı olan herkesi eserleri ile gelecek nesillere aktarmanın büyük önem taşıdığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yazdığı şiirler ile hepimizin duygularına tercüman olmayı başaran ve Samsunumuzun gurur duyduğu bir şair olmayı başaran Cemal Safi'yi unutmamak ve unutturmamak adına böyle bir yarışma düzenleme kararı aldık. Bestelenen şiirleri ile mutlaka hepimizin hayatında unutulmaz bir yeri olan Cemal Safi'yi gençlere de tanıtmak adına bir çalışma olan yarışmamıza şehrimizin her yerinden her yaştan vatandaşımız katılabilir" dedi.

Kaynak: İHA