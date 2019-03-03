TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Doluca, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Doluca'nın yeni atanan Şahin'e başarılar dileyerek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Şahin de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak bölgemizde bulunan tüm çiftçilerimize ve hayvan yetiştiricilerimize üretimi arttırmada, hastalıklarla mücadele etmede ve eğitimde her türlü desteği sağlamaya hazırız. Üniversitemizin köklü Ziraat Fakültesi bölgeye katkı sağlayan buna benzer birçok projeyi gerçekleştirmiştir ve bu alandaki çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerini kullandı.