Ceman Yekûn ne demek, TDK'ya göre Ceman Yekûn kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ceman yekûn ne demek? Ceman yekûn TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ceman yekûn kelimesi. Peki ceman yekûn ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ceman yekûn nedir, ceman yekûn kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CEMAN YEKÛN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ceman yekûn kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ceman yekûn kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toplam olarak

