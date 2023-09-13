Cemar’dan Kaymakam Özdemir’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Cemar Traverten-Mermer Genel Müdürü Yusuf Yalçın, beraberindeki heyetle birlikte Kula Kaymakamı olarak göreve başlayan Ömer Ahmet Özdemir'i makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletip, firmanın dünya genelinde yürüttüğü...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Cemar’dan Kaymakam Özdemir’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Cemar Traverten-Mermer Genel Müdürü Yusuf Yalçın, beraberindeki heyetle birlikte Kula Kaymakamı olarak göreve başlayan Ömer Ahmet Özdemir'i makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletip, firmanın dünya genelinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Cemar Traverten-Mermer Genel Müdürü Yusuf Yalçın, beraberindeki firmanın Muhasebe Müdürü Ünal Karadağ ve firmanın avukatı Furkan Başaran ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 2023 yılı Yaz "Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi" ile Trabzon Arsin Kaymakamı olarak görev yaparken, Kula Kaymakamı olarak atanan Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Özdemir'e hayırlı olsun dileklerini ileten Genel Müdür Yalçın, firmanın dünya genelinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili Kaymakam Özdemir'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ise ziyarette bulunan Genel Müdür Yusuf Yalçın, Muhasebe Müdürü Ünal Karadağ ve Avukat Furkan Başaran'a teşekkür ederek, ülkenin en büyük rezervine sahip olan Çemar Mermer'in Kula'dan dünya genelinde ihracat yapmasının Kula için büyük öneme sahip olduğuna değindi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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