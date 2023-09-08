Cemar’dan Manisa FK’ya forma desteği

Manisa Futbol Kulübü tarafından başlatılan "Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunu formalarımızla kutluyoruz" kampanyası çerçevesinde Cemar Marble Traverten, 100 adet forma satın alarak destek oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Cemar’dan Manisa FK’ya forma desteği

Manisa Futbol Kulübü tarafından başlatılan "Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunu formalarımızla kutluyoruz" kampanyası çerçevesinde Cemar Marble Traverten, 100 adet forma satın alarak destek oldu.

Manisa Futbol Kulübü tarafından başlatılan "Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunu formalarımızla kutluyoruz" kampanyası çerçevesinde Cemar Marble Traverten 100 adet forma satın alarak destek oldu. Formaları Manisa FK Başkanı Mevlüt Akdan'dan teslim alan Cemar Marble Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "Manisa'mızın takımına forma sponsoru olarak destek sağlamamızın yanı sıra, memleketimizde spora ve sporcuya olan desteklerimize de ara vermeden devam ediyoruz. Bu çerçevede Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yılında Manisa Futbol Kulübü tarafından başlatılan "Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunu formalarımızla kutluyoruz" kampanyasına 100 adet forma alarak destek olduk. Kulübümüzün böylesine güzel bir projeye imza atması bizi ziyadesiyle memnun etti. Biz de Cemar Marble & Traverten olarak hem takımımıza destek olmak, hem de Manisa'mızın kurtuluşunu kutlamak için projeye destek sağladık. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıldönümünü tekrar kutluyor, kulübümüze de sezon boyunca başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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