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  3. Cemevinden para çalan zanlı adliyede

Cemevinden para çalan zanlı adliyede

Amasya'nın Merzifon ilçesinde cemevindeki yardım sandığından para çalan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Cemevinden para çalan zanlı adliyede

Amasya'nın Merzifon ilçesinde cemevindeki yardım sandığından para çalan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Abide Hatun Mahallesi Buğra Sokak'ta bulunan cemevindeki yardım sandığını kerpetenle kırarak içerisindeki yaklaşık bin lirayı çalan şüpheli H.U.'nun (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

Kaynak: İHA




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