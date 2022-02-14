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Cemil Barlas kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cemil Barlas'ın biyografisi

Haber X sitesinin sahibi Cemil Barlas'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Cemil Barlas kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Cemil Barlas'ın biyografisi...

Cemil Barlas kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cemil Barlas'ın biyografisi

Gazeteci Cemil Barlas'ın biyografisi oldukça merak ediliyor. 'Cemil Barlas kimdir? Kaç yaşında, nereli?' soruları internette oldukça aratılıyor. İşte Cemil Barlas'ın biyografisi...

CEMİL BARLAS KİMDİR?

Gazeteci Cemil Barlas, aslen Gaziantep’lidir. Canan Barlas ve Mehmet Barlas çiftinin oğlu olan Cemil Barlas, HaberX’in sahibidir.  Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen gazeteci, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir. 1AnTv kanalında yayınlanan 1 Haber 3 Yorum programının yorumcularından biri olan Cemil Barlas, Cem Küçük ve Can Ataklı ile birlikte hafta içi her gün saat 19.00'da evlere konuk olmaktadır.

Cemil Barlas kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cemil Barlas'ın biyografisi

Gazeteci kökenli bir aileden gelen Cemil Barlas’ın babası Mehmet Barlas, Türkiye'de yayımlanan ulusal gazetelerin birçoğunda çalışmıştır. Bayrağını oğluna devreden Mehmet Barlas, Son Havadis, Cumhuriyet, Resmî Gazete, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Cemil Barlas kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cemil Barlas'ın biyografisi

Ayrıca çeşitli dönemlerde Star1, ATV, Show TV ve TGRT’de günlük haber yorumculuğu yaptı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yapmış olup, şu anda NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile beraber Makam Farkı adlı programı düzenlemektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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