Cemil Devrim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cemil Devrim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cemil Devrim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cemil Devrim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cemil Devrim 3 Mart 2003 tarihinde Hatay şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cemil Devrim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cemil Devrim, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cemil Devrim'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Cemil Devrim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cemildevrim9/

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Cemil Devrim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cemil Devrim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Cemil Devrim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cemil Devrim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ekim 2021 yılında Karagümrük U19

22 Ağu 2022 yılında Yeni Mersin İY

12 Ocak 2023 yılında Bursa Yıldırım

Cemil Devrim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cemil Devrim şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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