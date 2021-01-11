Cemil Ertem veya doğum adıyla Cemil Ragıp Ertem olarak bilinen, Türk iktisatçı, yazar ve bürokrat olan Ertem'in hayatı merak konusu oldu. Peki Cemil Ertem kimdir? Nereli, mesleği ne? Kitapları hangileridir? İşte merak edilen detaylar...

CEMİL ERTEM KİMDİR?NERELİ, MESLEĞİ NE?

Düzce'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde finans üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı. Nokta, Forbes, BirGün, Taraf, Star ve Akşam gibi yayınlarda köşe yazarlığı yaptı. Aynı dönemde, ATV’deki ana haber bültenlerinin ekonomi ve siyaset editörlüğü de yürütmüştür. 2011 yılında, MÜSİAD tarafından "En İyi Ekonomi Yazarı" ödülüne layık görüldü. 2014 yılında, dönemin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ekonomiden sorumlu başdanışman olarak atanmadan önce bir süre İstanbul ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde bilgi ekonomisi, ekonomi politikası, alternatif büyüme ve para teorileri dersleri verdi.

13 Ağustos 2018 tarihinden beri Vakıf Bank'ta yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Ertem, aynı zamanda Milliyet ve Daily Sabah gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmaktadır. Eski eşi Engin Ertem, 10 Mayıs 2014 tarihinde kanserden ölmüş; 26 Kasım 2016 tarihinde ise sunucu Nur Viral ile Roma Büyükelçiliği'nde evlenmiştir. Ertem'in ilk evliliğinden Deniz adında bir oğlu vardır. Ertem ve Viral yaklaşık 3 yıl süren evlilikleri ise Nisan 2019'da sona erdirdiler.

KİTAPLARI HANGİLERİDİR?

*Bitişler Başlangıçlar - Dünyanın Dönüşümü Türkiye'nin Değişimi (2011)

*Yeni Dünya Düzenine Hoş Geldiniz - Wiki Leaks (2011)

*Dünyayı Durduran 60 Gün - Meydan, Darbe, Demokrasi (2013)

*Dünyayı Sarsan 60 Gün ve Yatağını Bulan Nehir (2014)